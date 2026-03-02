阿联酋国家航空公司宣布自今日起运营特别航班

阿通社阿布扎比2026年3月2日电 阿联酋国家航空公司宣布，自周一晚间起运营特别航班，并承诺严格遵守最高安全标准，持续与主管部门保持协调。

阿提哈德航空已恢复部分有限航班，但所有定期商业航班仍然暂停。该公司表示，往返阿布扎的常规商业航班继续取消。不过，在与阿联酋当局协调并获得严格运营与安全批准的前提下，部分调机航班、货运航班及遣返航班可能运行。公司强调，安全始终是首要优先事项，仅在完全符合安全标准后方可恢复服务。

迪拜机场公司表示，自3月2日晚起有限恢复运行，允许少量航班从迪拜国际机场及阿勒马克图姆国际机场起飞。旅客须在航空公司直接确认起飞时间后方可前往机场。

阿联酋航空表示，将于周一晚间起运营有限数量航班，优先安排此前已预订旅客。获重新预订的旅客将由公司直接联系。其他航班仍暂停，直至另行通知。

迪拜航空亦将于2026年3月2日晚间运营有限航班，并建议旅客通过“管理预订”更新联系方式，出行前查询航班状态。

阿布扎比机场集团宣布，自2026年3月2日起，扎耶德国际机场在与相关部门及航空公司合作下部分恢复运营。

阿联酋民航总局宣布，全国机场启动特别航班安排，以协助因近期地区局势滞留的旅客离境。具体时间将由航空公司另行通知相关旅客及目的地。

民航总局敦促受影响旅客在未收到航空公司确认通知前，不要前往机场，以避免拥堵并确保运行顺畅。该机构对旅客的配合表示赞赏，并强调遵守已发布指引在保障程序顺畅和维持有序运营方面发挥关键作用。