| 1 minute read
学校和大学远程教学延长至周五

阿通社阿布扎比2026年3月3日电 教育部与高等教育与科研部3日宣布，继续实施远程教学安排至2026年3月6日，适用于全国所有公立和私立学校及各大学的学生以及教学和行政人员。

两部门表示，未来几日将根据需要对当前形势进行重新评估。