学校和大学远程教学延长至周五

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42026\u5E743\u67083\u65E5\u7535 \u6559\u80B2\u90E8\u4E0E\u9AD8\u7B49\u6559\u80B2\u4E0E\u79D1\u7814\u90E83\u65E5\u5BA3\u5E03\uFF0C\u7EE7\u7EED\u5B9E\u65BD\u8FDC\u7A0B\u6559\u5B66\u5B89\u6392\u81F32026\u5E743\u67086\u65E5\uFF0C\u9002\u7528\u4E8E\u5168\u56FD\u6240\u6709\u516C\u7ACB\u548C\u79C1\u7ACB\u5B66\u6821\u53CA\u5404\u5927\u5B66\u7684\u5B66\u751F\u4EE5\u53CA\u6559\u5B66\u548C\u884C\u653F\u4EBA\u5458\u3002\u4E24\u90E8\u95E8\u8868\u793A\uFF0C\u672A\u6765\u51E0\u65E5\u5C06\u6839\u636E\u9700\u8981\u5BF9\u5F53\u524D\u5F62\u52BF\u8FDB\u884C\u91CD\u65B0\u8BC4\u4F30\u3002