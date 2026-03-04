阿曼海军在霍尔木兹海峡附近导弹袭击后救起货船船员

阿通社马斯喀特2026年3月4日电 阿曼苏丹国海军成功营救一艘货船上的24名船员。此前接报称，该艘悬挂马耳他国旗的货船在霍尔木兹海峡附近遭两枚导弹袭击。

阿曼通讯社报道，所有船员已被成功撤离并接受必要的医疗和健康检查，确认其身体状况良好。