阿曼海军在霍尔木兹海峡附近导弹袭击后救起货船船员

\u963F\u901A\u793E\u9A6C\u65AF\u5580\u72792026\u5E743\u67084\u65E5\u7535 \u963F\u66FC\u82CF\u4E39\u56FD\u6D77\u519B\u6210\u529F\u8425\u6551\u4E00\u8258\u8D27\u8239\u4E0A\u768424\u540D\u8239\u5458\u3002\u6B64\u524D\u63A5\u62A5\u79F0\uFF0C\u8BE5\u8258\u60AC\u6302\u9A6C\u8033\u4ED6\u56FD\u65D7\u7684\u8D27\u8239\u5728\u970D\u5C14\u6728\u5179\u6D77\u5CE1\u9644\u8FD1\u906D\u4E24\u679A\u5BFC\u5F39\u88AD\u51FB\u3002\u963F\u66FC\u901A\u8BAF\u793E\u62A5\u9053\uFF0C\u6240\u6709\u8239\u5458\u5DF2\u88AB\u6210\u529F\u64A4\u79BB\u5E76\u63A5\u53D7\u5FC5\u8981\u7684\u533B\u7597\u548C\u5065\u5EB7\u68C0\u67E5\uFF0C\u786E\u8BA4\u5176\u8EAB\u4F53\u72B6\u51B5\u826F\u597D\u3002