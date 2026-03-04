阿联酋防空系统拦截3枚弹道导弹和129架无人机

阿通社阿布扎比2026年3月4日电 国防部宣布，阿联酋防空系统4日成功拦截3枚弹道导弹，并监测到129架无人机，其中121架被拦截，8架落入阿联酋境内。

国防部表示，自伊朗公然侵略开始以来，共探测到189枚弹道导弹射向阿联酋。其中175枚被摧毁，13枚落入海中，1枚落入境内。

此外，共探测到941架伊朗无人机，其中876架被拦截，65架落入境内。同时，8枚巡航导弹被探测并摧毁。

上述袭击造成部分附带损失，并导致3人死亡，分别为巴基斯坦、尼泊尔和孟加拉国国籍人员；另有78人轻伤，伤者包括阿联酋、埃及、苏丹埃塞俄比亚、菲律宾、巴基斯坦、伊朗、印度、孟加拉国、斯里兰卡、阿塞拜疆、也门、乌干达、厄立特里亚、黎巴嫩和阿富汗国籍人员。

国防部强调，全国多地听到的声响系防空系统拦截弹道导弹以及战斗机打击无人机和巡航导弹所致。这些行动导致部分民用设施出现轻度至中度物质损失。

国防部以最强烈措辞谴责这一军事袭击，称其为公然侵略并严重违反国家主权和国际法。国防部强调，阿联酋保留对这一升级行为作出回应的全部权利，并将采取一切必要措施保护国家领土、人民及境内居民，以维护国家主权、安全与稳定，并保护国家利益与能力。

国防部表示，阿联酋武装力量已做好充分准备应对任何威胁，并将采取一切必要措施，坚决打击任何企图破坏国家安全与稳定的行为。国防部强调，公民、居民和访客的安全始终是最高优先事项。

国防部呼吁公众通过国家官方渠道获取信息，并避免传播谣言或未经证实的信息。