联邦身份、公民、海关和港口安全管理局免除受空域关闭影响人员的逾期离境罚款

阿通社阿布扎比2026年3月4日电 联邦身份、公民、海关和港口安全管理局宣布，决定免除因当前地区特殊情况而无法离境人员的逾期离境罚款。这些情况导致领空关闭以及部分航班暂时停飞。

该局表示，这一决定适用于所有无法离境的人员，包括持访问签证、旅游签证或离境许可的访客，以及已取消居留许可准备离境的居民。

该豁免适用于自2026年2月28日起产生的罚款，以确保相关人员的法律身份能够得到妥善处理，而不会因这些无法控制的特殊情况承担任何经济负担。

该局强调，这一决定是对旅客无法控制的情况的回应。这些情况因航班暂停或重新安排而导致旅客无法按原定时间离境。该措施体现了阿联酋在应对紧急情况时的人道主义方针，并充分考虑到旅客和访客所面临的特殊情况。

该局还指出，全国各机场和客户幸福中心的专业团队正按照应急与业务连续性计划持续运作，并与相关部门保持协调，以简化相关程序，处理与航班延误或改期有关的情况，同时为受影响旅客提供必要支持。

该局补充说，阿联酋秉持深厚的人道主义价值观以及基于宽容与团结的方针，在特殊情况下继续为境内旅客和访客提供各种支持。这体现了阿联酋作为安全且包容目的地的地位，并表明其能够以高效与人道方式应对各种挑战。

该局呼吁所有相关人员关注官方渠道发布的最新信息以及与这些情况相关的管理措施，并重申将保持最高水平的准备与响应能力，以确保服务持续运行，并在各种情况下为旅客和访客提供必要支持。