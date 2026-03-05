阿卜杜拉·本·扎耶德在罗马会见意大利总理

阿通社罗马2026年3月5日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在对罗马进行工作访问期间，会见了意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼。

会见期间，谢赫阿卜杜拉殿下向意大利总理梅洛尼转达了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并祝愿意大利共和国及其人民不断取得进步与繁荣。

意大利总理梅洛尼也请谢赫阿卜杜拉殿下向阿联酋总统殿下转达她的问候，并祝愿阿拉伯联合酋长国及其人民持续繁荣与安康。

双方在会见中讨论了阿联酋与意大利战略伙伴关系框架下的多领域双边合作。

双方还审议了在经济、贸易、投资、可再生能源 、可持续发展和人工智能等领域进一步实现合作增长与发展的机遇，以支持两国实现全面发展和可持续经济繁荣的努力。

会见还讨论了当前整体地区和国际形势的发展，特别是在针对阿联酋及地区国家的公然伊朗导弹袭击发生之后。谢赫阿卜杜拉殿下对意大利总理梅洛尼及其国家对阿联酋表现出的兄弟般立场和完全声援表示感谢。

双方还讨论了加强努力以促进地区可持续安全与稳定的重要性。

谢赫阿卜杜拉殿下表示，阿联酋与意大利的关系建立在长期富有成果和建设性合作的历史基础之上，并指出两国致力于在各领域扩大合作与战略伙伴关系，以支持实现可持续发展，并加强两国作为积极伙伴在促进地区和国际层面稳定、增长与可持续繁荣方面的作用。

国务部长赛义德·穆巴拉克·哈杰里阁下出席会见。