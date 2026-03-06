经济与旅游部：全国旅游业正常运营

阿通社阿布扎比2026年3月6日电 经济与旅游部表示，鉴于当前地区局势的发展，阿拉伯联合酋长国的旅游业仍按照有关部门发布的指示正常运作，并对各种发展情况进行密切和持续的监测。

该部指出，全国各地的酒店、度假村 、旅游和文化地标以及购物中心正在接待游客，并在经批准的监管框架内提供服务，同时全面遵守安全与质量标准。

经济与旅游部补充说，有关部门正每日监测运营情况和入住率水平，以确保服务持续顺畅提供，并能够迅速而高效地应对可能出现的任何挑战。

该部呼吁游客直接与住宿设施或旅游服务提供商联系，以获取有关预订或旅游项目的最新信息。

该部强调，游客的安全与舒适仍是其首要任务，并指出正继续与行业伙伴保持密切协调，以确保在当前形势下旅游体验的稳定与持续。

另一方面，阿布扎比文化和旅游局强调，整个酋长国的酒店、旅游景点、娱乐体验 、文化场所以及博物馆均照常运营，持续接待游客并正常提供服务。

该局表示，正与有关政府机构保持持续协调，以确保为目前在酋长国的游客以及合作伙伴、员工和当地社区成员提供必要支持，从而提升游客体验并维持旅游业的持续运作。

在同一背景下，亚斯岛的娱乐目的地继续每日接待游客，尤其是在春季和官方学校假期期间，为家庭提供多样化的活动和体验。

岛上的娱乐主题公园继续向游客开放，包括：阿布扎比亚斯岛法拉利世界、阿布扎比亚斯水上乐园、阿布扎比华纳兄弟世界以及阿布扎比海洋世界。这些目的地为各个年龄段的游客提供多样化的娱乐体验。

这些景点目前吸引了许多家庭游客，他们利用学校官方假期 参观旅游景点、博物馆 以及娱乐目的地，这些地方提供结合娱乐、教育与知识的多样化活动和项目。