阿联酋航空预计未来数日内恢复至100%航线网络

阿通社迪拜2026年3月6日电 阿联酋航空今日表示，在空域可用且所有运营要求得到满足的前提下，预计将在未来几天内恢复其100%的航线网络。

阿联酋航空一名发言人6日在声明中表示，安全始终是我们的首要任务，我们始终履行对乘客的责任。

他补充说，在地区空域部分重新开放后，阿联酋航空目前正在运营减少的航班计划，同时努力恢复完整的航线网络运营。

声明称，5日阿联酋航空从迪拜运送了约30,000名乘客。到7日，航空公司将每天运营106个往返航班，飞往83个目的地，这相当于其航线网络的近60%。

声明还指出，在一些需求较高的市场，阿联酋航空已大幅增加运营能力。仅在英国，到3月7日该航空公司将在5个机场运营每日11个航班，显示出阿联酋与英国之间强劲的旅行需求。

此外，阿联酋航空还在印度增加运力，到3月7日将扩大至每日22个航班，服务其在印度的9个航点。

在美国，阿联酋航空目前运营飞往7个美国航点的航班，以确保在此期间美国与阿联酋之间的持续联通。

航空公司表示，将继续密切关注局势并相应调整运营。声明最后表示，我们敦促所有乘客查看 emirates.com 以及我们的官方社交媒体渠道，我们将在第一时间发布最新信息。