沙特宣布拦截并摧毁一枚巡航导弹

\u963F\u901A\u793E\u5229\u96C5\u5F972026\u5E743\u67086\u65E5\u7535 \u6C99\u7279\u963F\u62C9\u4F2F\u738B\u56FD\u4ECA\u65E5\u5BA3\u5E03\u62E6\u622A\u5E76\u6467\u6BC1\u4E00\u679A\u5DE1\u822A\u5BFC\u5F39\u3002\u636E\u6C99\u7279\u901A\u8BAF\u793E\u63F4\u5F15\u6C99\u7279\u56FD\u9632\u90E8\u5B98\u65B9\u53D1\u8A00\u4EBA\u56FE\u5C14\u57FA\u00B7\u9A6C\u5229\u57FA\u5C11\u5C06\u8868\u793A\uFF0C\u8FD9\u679A\u5DE1\u822A\u5BFC\u5F39\u5728\u54C8\u5C14\u5409\u53BF\u4E1C\u90E8\u88AB\u62E6\u622A\u5E76\u6467\u6BC1\u3002