沙特宣布拦截并摧毁一枚巡航导弹

阿通社利雅得2026年3月6日电 沙特阿拉伯王国今日宣布拦截并摧毁一枚巡航导弹。

据沙特通讯社援引沙特国防部官方发言人图尔基·马利基少将表示，这枚巡航导弹在哈尔吉县东部被拦截并摧毁。