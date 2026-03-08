阿联酋巩固其作为全球跨境电子商务枢纽的地位

阿通社阿布扎比2026年3月8日电 阿联酋正进一步巩固其作为全球及区域电子商务枢纽的地位。这得益于一套完善的综合生态体系，其中包括先进的物流基础设施、政府服务的快速数字化转型，以及支持数字经济发展的灵活监管环境。

这些因素进一步强化了阿联酋作为区域数字贸易运营平台和跨境电商中心的作用，同时也使其成为全球企业进入中东、亚洲和非洲市场的重要门户。

多份国际专业报告指出，阿联酋是全球数字贸易准备程度最高的市场之一。渣打银行的一份报告显示，阿联酋在数字贸易准备度方面位居全球领先市场之列，这得益于其强大的数字生态系统、清晰的监管环境以及企业对现代技术的快速采用，这些因素正在重塑全球贸易路线。

欧睿国际与EZDubai联合研究显示，阿联酋电子商务市场近年来实现快速增长，2024年规模约为323亿迪拉姆，预计到2029年将超过506亿迪拉姆，复合年增长率达9.4%。

阿联酋的影响力不仅限于国内市场，还延伸至推动区域电商发展。国际报告指出，中东和北非地区电子商务市场正在快速扩张，2024年规模约为345亿美元，预计到2029年将增长至约578亿美元。

专家认为，阿联酋在推动这一地区增长方面发挥着核心作用，其战略优势使其成为区域数字供应链的重要枢纽。

Agility集团旗下电商物流公司Shipa Freight首席执行官赫芒·卡普尔表示，阿联酋已成为全球最有效的数字贸易和跨境物流管理中心之一。

他指出，阿联酋的战略地理位置使企业能够在8小时飞行范围内覆盖全球三分之二以上人口，使其成为进入中东、非洲和南亚市场的重要门户。

这一地理优势还得益于世界一流的基础设施支持。例如，迪拜国际机场2024年处理约220万吨货物，而迪拜环球港务集团在其全球港口网络中处理8830万标准箱，其中杰贝阿里港是该地区最大的集装箱枢纽之一。

他表示，结合自由区、数字贸易平台和先进物流能力，阿联酋已从传统转运点发展为国际供应链区域控制中心。

他还指出，阿联酋在数字海关系统和智能物流平台方面的投资显著减少了跨境贸易摩擦。例如，迪拜海关表示，目前约98%的海关交易可以通过电子方式完成，大幅提升通关效率。

迪拜贸易平台的数字交付指令系统也改变了货物放行流程，将原本可能需要48小时的程序缩短至不到10分钟。

在阿布扎比，数字海关举措使72%的货物在2024年能够在抵达前完成清关，从而加快货物通过港口和机场的速度。

世界银行物流绩效指数显示，阿联酋在全球排名第七，在海关效率、基础设施和运输可靠性方面表现突出。

专家指出，未来增长将来自人工智能和自动化在物流与海关流程中的进一步应用，从而实现更高效的合规检查、预测性供应链以及更高效的跨境贸易。

Tradex首席投资官艾哈迈德·卡杜姆·穆罕默德表示，阿联酋已不再只是传统贸易枢纽，而是发展成为管理区域及全球数字贸易的综合运营平台。

他指出，公司运营经验表明，与部分区域贸易走廊相比，阿联酋的清关时间可缩短30%至50%。

他强调，阿联酋的优势不仅体现在基础设施，还体现在其综合生态体系，包括灵活且不断更新的监管政策、专业自由区、先进银行体系、政治与经济稳定，以及政府数字化转型的早期应用。