塞浦路斯总统会见阿卜杜拉·本·扎耶德 讨论战略关系与地区局势

阿通社尼科西亚2026年3月10日电 塞浦路斯共和国总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯在塞浦路斯首都尼科西亚会见阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下。此次会见是在谢赫阿卜杜拉殿下对尼科西亚进行工作访问期间举行的，塞浦路斯外交部长康斯坦丁诺斯·孔波斯出席会见。

会见期间，谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下转达了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并祝愿塞浦路斯及其人民不断取得进步与繁荣，同时强调两国关系的深厚基础。

赫里斯托祖利季斯总统也向阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下转达问候，并祝愿阿联酋及其人民持续繁荣与安康，同时强调两国之间战略关系的牢固性。

双方在会见中回顾了伊朗针对阿联酋、塞浦路斯及地区多个兄弟和友好国家发动的无端导弹袭击所造成的影响。

谢赫阿卜杜拉殿下强调，此次访问旨在重申阿联酋在这些伊朗的无端导弹袭击之后对塞浦路斯共和国的全面声援。

谢赫阿卜杜拉也向赫里斯托祖利季斯总统表示感谢，感谢塞浦路斯对阿联酋的支持立场。

双方还探讨了推动双边合作的途径，涵盖经济、贸易与投资领域，以及可再生能源、技术、旅游和教育等多个领域，以支持两国的可持续发展。

谢赫阿卜杜拉殿下重申阿联酋与塞浦路斯战略关系的牢固性及其在多个领域的持续发展，并指出阿联酋致力于加强与友好国家塞浦路斯共和国的伙伴关系，以支持两国实现全面发展并为两国人民带来更大的经济繁荣。

双方还讨论了阿联酋与欧洲之间的合作，特别是在塞浦路斯共和国将于2026年担任欧盟理事会轮值主席国的背景下。

双方强调阿联酋与欧盟之间战略关系的重要性，并指出双方将继续努力加强合作与建设性对话，以拓展各领域伙伴关系前景，服务共同利益，并支持地区和全球的和平、稳定与繁荣。