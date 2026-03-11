阿联酋外长会见德国外长

阿通社阿布扎比2026年3月11日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日会见德国外交部长约翰·瓦德富尔。

双方在会见中讨论了阿联酋与德国之间的友好关系和战略合作，并就进一步在经济、贸易、工业和投资等多个领域加强合作进行了探讨，以支持两国实现全面发展和可持续经济繁荣的共同愿景。

双方还回顾了德国总理弗里德里希·默茨今年2月对阿联酋进行的正式访问成果，并指出此次访问在巩固两国长期稳固关系和有效伙伴关系方面发挥了重要作用。

谢赫阿卜杜拉殿下赞赏阿联酋与德国之间不断发展的关系，并指出两国在多个领域取得的积极进展，源于双方致力于为两国人民实现更大繁荣与福祉。

双方还讨论了伊朗的无端导弹袭击所造成的影响，这些导弹袭击针对阿联酋及若干兄弟和友好国家。德国联邦外交部长瓦德普尔重申，德国对阿联酋表示完全声援。

谢赫阿卜杜拉殿下对瓦德普尔此次访问表示欢迎，并指出，这一访问体现了两国之间深厚的友谊，同时再次彰显德国在这些伊朗无端导弹袭击发生后对阿联酋的坚定支持。

双方还强调加强国际共同努力的重要性，以支持地区安全与稳定，并推动通过外交解决方案和建设性对话解决地区未决危机，以维护地区各国人民的利益。

工业与先进技术部长苏尔坦·本·艾哈迈德·贾比尔博士阁下以及国务部长拉娜·努赛贝阁下出席会见。