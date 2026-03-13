阿联酋民航总局：3月1日至12日全国机场服务旅客逾140万人次

阿通社阿布扎比2026年3月13日电 阿联酋民航总局13日确认，在阿联酋成功、专业地应对近期地区出现的特殊局势后，全国航空交通正逐步恢复至正常运营水平。

该局表示，这一进展得益于经过周密规划的运营和监管措施，这些措施在确保旅客安全的同时，也保障了航空运输运营的连续性。

阿联酋经济与旅游部长、阿联酋民航总局董事会主席阿卜杜拉·本·图克·马里表示，在阿联酋英明领导层的指导下，阿联酋以负责任的方式应对这一阶段，将人员安全置于优先位置，同时确保航空业继续满足旅客出行需求。

他表示：“旅客、飞行员、机组人员以及所有航空领域工作人员的安全，始终是有关空域和航班运行所有决策中的绝对优先事项。尽管地区近期出现特殊情况，阿联酋仍通过经批准的应急航线运行有限航班，实现航空交通的平衡管理，并确保旅行在最高安全标准下持续进行。”

他指出，业务指标显示相关措施取得成功。2026年3月1日至12日期间，阿联酋各机场共服务旅客超过140万人次，体现了阿联酋航空体系在不同情况下保持高效运行并保障旅客顺畅出行的能力。

他强调，在与行业伙伴、邻国以及地区和国际伙伴持续协调下，阿联酋航空业正稳步恢复正常运营水平，以确保航空交通的高效与安全运行。

民航总局总干事赛义夫·穆罕默德·苏维迪示，阿联酋航空运输系统继续保持高效运行，以确保旅行和旅客服务的连续性，并按照有序的运营计划开展工作，该计划充分考虑了运行变化以及安全与安保要求。

他表示，2026年3月1日至12日期间，阿联酋空域共记录7839架次航空交通活动，这表明恢复航空交通运行的努力正取得积极进展。

苏瓦伊迪补充说，阿联酋国家航空公司已开始恢复相当一部分运营，目前整体运行水平约恢复至当前紧张局势发生前的44.6%，显示出阿联酋航空公司逐步恢复正常航班运营的能力。

该局还对旅客在此期间积极配合并遵守有关部门发布的指引和指示表示感谢，这有助于确保机场旅客通行保持顺畅。

该局同时呼吁旅客关注航空公司发布的最新信息，并在前往机场前确认航班状态和时间，以便顺利办理出行手续并避免不必要的等待时间。