阿联酋总统会见埃塞俄比亚总理 讨论双边合作与地区局势

阿通社阿布扎比2026年3月13日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与埃塞俄比亚联邦民主共和国总理阿比·艾哈迈德博士阁下13日就双边合作进行了讨论，特别是在经济、贸易和发展的合作，以及推动其进一步发展的可能性，以服务两国的发展优先事项和共同利益，并为两国人民带来福祉与繁荣。

此次会晤是在阿比·艾哈迈德总理对阿联酋进行工作访问期间举行的。

会晤还涉及中东局势，特别是在军事行动升级的背景下及其对地区和国际安全与稳定的严重影响。在此背景下，阿比·艾哈迈德总理谴责针对阿联酋及地区其他国家的伊朗公然袭击，指出这些袭击违反国家主权和国际法。他同时强调埃塞俄比亚支持阿联酋为维护国家安全、领土完整以及人民安全所采取的一切措施。

阿联酋总统殿下对埃塞俄比亚总理表示感谢，感谢埃塞俄比亚对阿联酋的支持立场。

谢赫穆罕默德殿下还就埃塞俄比亚南部因强降雨引发的洪水和山体滑坡造成的人员伤亡向阿比·艾哈迈德总理及埃塞俄比亚人民表示诚挚慰问，并强调阿联酋在这一困难时期与埃塞俄比亚团结一致。

双方还强调必须立即停止升级，并呼吁通过严肃对话和外交途径解决地区悬而未决的问题，以防止进一步紧张局势和危机，并维护地区安全与稳定。