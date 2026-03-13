沙特防空系统在东部地区拦截并摧毁6架无人机

阿通社利雅得2026年3月13日电 沙特阿拉伯王国国防部13日宣布，沙特防空系统成功拦截并摧毁6架无人机。

据沙特通讯社援引沙特国防部官方发言人图尔基·马利基少将今日发布的一份声明称，这6架无人机是在沙特东部地区被拦截并摧毁的。