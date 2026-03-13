科威特国防部发现一枚位于危险区域之外的敌对弹道导弹

阿通社科威特2026年3月13日电 科威特国防部今日宣布，其防空系统在过去24小时内发现并处置了一枚位于危险区域之外的敌对弹道导弹。

据科威特通讯社报道，科威特国防部发言人萨乌德·阿特万表示，该导弹未构成任何威胁，也未造成任何损失。