迪拜国际机场附近火情已被民防部门控制 未报告人员伤亡

阿通社迪拜2026年3月16日电 迪拜民防队伍成功控制了迪拜国际机场周边一处燃油储罐遭击中后引发的火灾，且未造成任何人员受伤。

有关主管部门已着手处置这起事故。该事故由一架针对机场的无人机袭击所致，相关部门已按照经认可的最高安全标准采取必要措施。