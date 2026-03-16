前2个月中国国民经济实现良好开局

阿通社北京2026年3月16日电 中国国家统计局16日发布的数据显示，今年前两个月，中国规模以上工业增加值同比增长6.3%。

据新华社报道，数据还显示，2026年1月至2月期间，中国社会消费品零售总额同比增长2.8%。