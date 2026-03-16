阿布扎比不断提升在文化和旅游领域的全球影响力

阿通社阿布扎比2026年3月16日电 阿布扎比正通过一项综合战略与发展愿景，进一步巩固其作为全球文化与旅游中心的地位。该战略聚焦发展文化项目，并强化文化在支持可持续发展和经济多元化中的作用，同时提升该酋长国作为知识、创造力和文明对话目的地的国际地位。

阿布扎比萨迪亚特文化区汇聚了一系列世界级博物馆和文化机构，通过展示人类共同遗产并促进各国人民之间的文化交流，为公众提供融合学习与娱乐的综合文化和教育体验。

阿布扎比文化与旅游局表示，阿布扎比各地的博物馆和文化场所继续正常接待游客，尤其是萨迪亚特文化区内的重要文化地标。这些机构不断提升游客体验，并营造鼓舞人心的文化环境，吸引来自世界各地的艺术与知识爱好者。

阿布扎比萨迪亚特文化区拥有多座全球领先的文化地标。其中包括阿布扎比卢浮宫，该博物馆通过其馆藏促进文明之间的对话，并通过展品呈现人类历史的发展。

文化区还包括扎耶德国家博物馆，该馆讲述阿拉伯联合酋长国的发展历程，以及已故阿联酋国父谢赫扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬的历史遗产，并重点展示该地区的历史与文明发展。

此外，该文化区还设有阿布扎比自然历史博物馆，为公众提供科学与教育体验，展示地球历史及生物多样性。

文化区还包括teamLab Phenomena Abu Dhabi，通过创新互动体验融合艺术与科技。此外，即将落成的阿布扎比古根海姆博物馆也将进一步巩固该酋长国作为全球现代与当代艺术中心的地位。

阿布扎比文化和旅游局主席穆罕默德·哈利法·穆巴拉克阁下表示，文化处于阿布扎比身份认同的核心，是推动可持续增长的重要动力。

他指出，保护、传承并向世界分享文化体现了社会价值观，并为构建共同未来指引方向。这一愿景最早由已故阿联酋国父谢赫扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬所确立。

他还表示，文化是一种活的遗产，承载着跨越世代传承的价值观、经验和传统，是建设团结社会的重要基石。文化不仅强化身份认同与归属感，还为不同文化之间的对话提供平台，同时促进创新与创造力的发展，并有助于应对社会挑战。

他进一步指出，阿布扎比在文化领域的投资不断取得重要成果。博物馆、展览和文化机构已从纸面规划转变为充满活力的知识与灵感空间，在增强社会自豪感和归属感的同时，也实现了连接过去、现在与未来。