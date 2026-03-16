乌姆盖万一栋建筑遭无人机袭击 未造成人员伤亡

阿通社乌姆盖万2026年3月16日电 乌姆盖万政府媒体办公室16日表示，该酋长国一栋建筑遭一架无人机袭击，引发火灾，但未造成人员伤亡。

该酋长国有关部门和应急队伍已立即展开行动，并开始采取必要措施处理这一事件。