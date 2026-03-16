阿联酋声援肯尼亚 就暴雨洪灾遇难者表示哀悼

阿通社阿布扎比2026年3月16日电 阿拉伯联合酋长国就肯尼亚共和国因强降雨和洪水造成数十人死亡并导致重大损失一事表示诚挚哀悼与声援。

阿联酋外交部在一份声明中对遇难者家属表示诚挚哀悼和深切慰问，并就这一悲剧向肯尼亚政府和人民致以慰问。