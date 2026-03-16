无人机袭击后阿布扎比沙阿油田发生火情 暂无人员伤亡报告

| 1 minute read
无人机袭击后阿布扎比沙阿油田发生火情 暂无人员伤亡报告

阿通社阿布扎比2026年3月16日电 阿布扎比酋长国有关主管部门正在处理沙阿油田发生的一起火灾事件，该事件系无人机袭击所致。

阿布扎比媒体办公室表示，截至目前事故未造成任何人员伤亡。有关方面称，后续进展将适时对外公布。