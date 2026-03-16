科威特防空系统拦截多枚导弹和多架无人机

阿通社科威特2026年3月16日电 科威特国防部16日表示，该国防空系统目前正在拦截针对科威特的敌对导弹和无人机袭击。

据科威特通讯社报道，科威特国防部发言人萨乌德·阿特万在声明中指出，民众可能听到的爆炸声系防空系统拦截敌对袭击时产生的声响。