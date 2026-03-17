国家气象中心预计3月21日至24日阿联酋将出现降雨云系

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国家气象中心预计3月21日至24日阿联酋将出现降雨云系

阿通社阿布扎比2026年3月17日电 国家气象中心今日表示，预计3月21日至24日期间，阿联酋将受到来自西部的云系影响，其间将间歇性形成对流云。

气象中心指出，此次天气过程将伴随不同强度的降雨，并影响全国多个地区。