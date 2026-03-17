主管机关逮捕了一名擅自闯入并未经许可在限制区域内拍摄的人员

阿通社阿布扎比2026年3月17日电 富查伊拉酋长国有关部门逮捕了一名阿拉伯国籍男子（A.M.），该男子未经必要官方许可擅自闯入限制区域拍摄，明显违反了该国现行法律法规。

有关部门表示，该人员此前秘密潜入上述区域，随后被发现并逮捕。

在审问期间，查明其为一家媒体机构工作人员，但并未获得进入相关地点或开展拍摄活动的任何授权。

进一步调查显示，该嫌疑人使用一辆租赁车辆进入现场，该车辆属于一名在外国媒体机构迪拜分支工作的记者。

该嫌疑人已被移交至检察院，以就其擅入禁区并无证拍摄行为依法采取必要法律措施。

调查还证实，该被告在未取得官方许可的情况下进行拍摄，违反了相关区域实施的拍摄禁令。

调查还发现，相关拍摄内容已通过电子方式发送至位于伦敦的一家新闻机构，且未获得官方授权，该行为系根据该公司海湾地区分支负责人（B.A.，阿拉伯籍）的指示进行。

值得注意的是，阿联酋法律将未经许可进入或停留在受限区域定为刑事犯罪，即使未伴随其他行为亦属违法。同时，法律还将违反主管部门禁令进行拍照、绘制地图、记录坐标或使用其他记录方式等行为定为犯罪。

阿联酋检察院强调，必须遵守现行法律法规，并在开展任何拍摄活动前取得事先官方许可，特别是在敏感或受限区域，以维护公共安全并保障社会安全与公共秩序。