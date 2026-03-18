沙特拦截4枚射向利雅得的弹道导弹

阿通社利雅得2026年3月18日电 沙特国防部发言人图尔基·马勒基少将18日表示，4枚射向利雅得的弹道导弹已被成功拦截并摧毁。

据沙特通讯社报道，导弹碎片散落在首都多个地区，初步评估显示未造成人员伤亡或财产损失。