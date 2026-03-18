沙特拦截4枚射向利雅得的弹道导弹

\u963F\u901A\u793E\u5229\u96C5\u5F972026\u5E743\u670818\u65E5\u7535 \u6C99\u7279\u56FD\u9632\u90E8\u53D1\u8A00\u4EBA\u56FE\u5C14\u57FA\u00B7\u9A6C\u52D2\u57FA\u5C11\u5C0618\u65E5\u8868\u793A\uFF0C4\u679A\u5C04\u5411\u5229\u96C5\u5F97\u7684\u5F39\u9053\u5BFC\u5F39\u5DF2\u88AB\u6210\u529F\u62E6\u622A\u5E76\u6467\u6BC1\u3002\u636E\u6C99\u7279\u901A\u8BAF\u793E\u62A5\u9053\uFF0C\u5BFC\u5F39\u788E\u7247\u6563\u843D\u5728\u9996\u90FD\u591A\u4E2A\u5730\u533A\uFF0C\u521D\u6B65\u8BC4\u4F30\u663E\u793A\u672A\u9020\u6210\u4EBA\u5458\u4F24\u4EA1\u6216\u8D22\u4EA7\u635F\u5931\u3002