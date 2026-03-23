苏尔坦·贾比尔：封锁霍尔木兹海峡是对全世界各国的经济恐怖主义

阿通社休斯顿2026年3月23日电 工业与先进技术部长、阿布扎比国家石油公司董事总经理兼集团首席执行官、马斯达尔董事长兼XRG执行董事长苏尔坦·本·艾哈迈德·贾比尔博士阁下表示，将霍尔木兹海峡武器化是一种经济恐怖主义行为，其影响远远超出能源市场，波及全球范围。

在美国得克萨斯州休斯敦举行的剑桥能源周会议上，贾比尔博士表示，当霍尔木兹海峡受到威胁时，其对人类造成的代价将呈指数级上升，其影响将波及全球各地的工厂、农场和家庭。

贾比尔博士表示：“能源安全不仅仅是一句口号，而是关乎‘灯亮还是灯灭’的现实差别。”他强调，全球关键动脉必须保持畅通，而霍尔木兹海峡正是其中之一。

“宽度仅21英里。每天约2000万桶石油。占全球石油和天然气需求近五分之一。超过全球三分之一的化肥。接近全球四分之一的石化产品，以及大量工业金属。简而言之，全球经济的‘氧气’通过这一条狭窄通道流动。然而，伊朗却认为，扼住这一通道是一种可以接受的战略。”

“当霍尔木兹海峡受到挤压时，这种压力会立即传导至全球各地。在短短三周内，油价已上涨50%。这正在推高最无力承担的人群的生活成本，并在全球范围内拖累经济增长。从工厂、到农场，再到世界各地的家庭，这种对人类的代价正日益加重。”

“因此，让我明确表态：将霍尔木兹海峡武器化，并非针对某一个国家的行为，而是针对所有国家的经济恐怖主义。任何国家都不应被允许将霍尔木兹海峡作为人质，无论现在还是未来。同时，尽管我们赞赏一切旨在稳定市场和降低价格的努力，但这并非供应问题，而是安全问题。其唯一持久的解决方案是保持海峡开放。我们无法仅靠贸易来摆脱这场危机。”

他强调，阿联酋并不寻求冲突，并已采取一切可能措施加以防止。“但当这一时刻来临时，我们已做好准备。我们的防御能力经受了考验，我们的韧性经受了考验，我们的品格也经受了考验，而我们成功挺住了。”

他补充表示：“在阿布扎比国家石油公司，我们遭遇了本不应由任何民用机构承受的袭击，尤其是在我们致力于向全球提供能源资源的背景下。我们正在采取一系列非常规措施，以保障员工的安全，并尽最大努力为所有客户提供能源资源。我们将继续捍卫我们珍贵的祖国以及我们的价值观和原则。

这一经历再次证明了，我们的发展模式具有真实可信的基础，它建立在现实主义而非意识形态之上，以稳健步伐和务实方法不断向前推进，并高度聚焦于实际成果。”

贾比尔博士表示，阿联酋及阿布扎比国家石油公司的韧性，并非临时反应，而是多年在基础设施、前期准备、长期规划以及战略伙伴关系方面持续投入的成果。他指出：“对阿联酋而言，伙伴关系不仅仅是一种行为，更是我们自身的一部分。我们的承诺是具体而明确的，我们的信誉就是我们的资本。在关键时刻，我们会挺身而出并付诸行动。”“正因如此，我们与包括美国在内的所有合作伙伴的关系得以持续稳固。他指出，通过阿布扎比国家石油公司、XRG以及马斯达尔公司，我们已在美国能源资产领域投资超过850亿美元，为19个州的电力生产、先进化工以及就业提供支持。”美国在资源禀赋与投资稳定性方面具备独特优势。”

“我们正在积极探索覆盖整个价值链的各类机会。同时，我们也有意扩大在硬基础设施领域的投资，从储存设施到液化装置，再到再气化工厂。”

谈及未来，苏尔坦贾比尔博士表示，这场危机揭示了两种截然不同的发展路径：一种试图造成不稳定，另一种则致力于促进繁荣。他补充指出，阿联酋早已作出自身选择。

“我们将阿布扎比国家石油公司打造为全球最可靠的能源企业之一，并非因为外部冲击从未触及我们的边界，而是因为当挑战来临时，我们始终坚持既定方向。正因如此，我们实现了能源生产方式的多元化，并不断拓展连接供应与市场的通道。”

“我们已在规模层面整合了各类能源来源，并将技术与人工智能深度嵌入到我们的运营体系中，作为定义下一阶段能源发展的关键倍增力量。同时，我们已建立起一个全球合作伙伴网络，这些伙伴共同认同能源安全是一项共同责任。”

在邀请能源领域领导者出席今年11月举行的阿布扎比国际石油展（ADIPEC）时，贾比尔博士表示，近期数周的事件已经划出一条明确界线。他表示：“你可以选择成为稳定的建设者，也可以成为动荡的旁观者。如果你相信合作应优于冲突，那么你的位置就在我们这一边。稳定不会自行发生，必须通过有意识和集体的努力来构建。”

“因此，我邀请各位今年11月参加阿布扎比国际石油展，这不仅仅是一场普通会议，而是一场围绕全球能源体系韧性的工作会议。”

剑桥能源周会议于3月23日至27日举行，汇聚能源行业最具影响力的思想领袖。

阿布扎比国际石油展将于2026年11月2日至5日在阿布扎比国家展览中心举行。