阿联酋：伊朗发动针对关键民用基础设施的恶劣恐怖袭击

阿通社阿布扎比2026年3月25日电 阿联酋强调，伊朗持续26天的恶劣恐怖攻击，已动用超过2000枚弹道导弹、巡航导弹及无人机，针对阿联酋关键民用设施、机场、居民区及民用目标，严重违反国家主权及国际人道法。

阿联酋常驻联合国和其他国际组织代表贾迈勒·穆沙拉赫大使阁下在日内瓦人权理事会发言时表示，我们今天所目睹的不仅仅是军事紧张局势的升级，更是一种系统性的、鲁莽的行为，这种行为动摇了国际秩序的根基，威胁到地区和国际的安全与稳定，尤其是因为它针对的是与平民安全、能源安全、全球经济以及国际供应链直接相关的基础设施。

他补充说：我们还要提醒的是，伊朗的恶劣攻击并未针对其宣战对象，而是波及其邻国，这些国家在过去数月中反复呼吁并付出巨大努力以避免局势升级，因为其坚定认为军事解决方案只会给地区带来严重危机与后果。

他补充道：“我们还应记住，伊朗的恶劣攻击并非针对与其交战的国家，而是针对其邻国——这些国家基于坚定的信念，即军事手段只会引发危机并给该地区带来严重后果，因此一再呼吁并在此前数月间竭力避免局势升级。”

他表示，伊朗目前已与邻国及国际社会隔绝，公然藐视《联合国宪章》，并企图通过鲁莽的霸权行径来破坏国际秩序。“此外，我们看到伊朗试图将其毫无理由且极其不负责任的攻击冠以‘报复性打击’之名，以此为自己开脱。”

就此，穆沙拉赫大使重申，阿联酋坚决反对伊朗为这些怯懦袭击所提出的任何辩解或借口，并指出伊朗无视阿联酋的明确立场——阿联酋已明确表示，绝不允许其领土被用于针对伊朗的任何军事行动。

“在此背景下，不容忽视的是，伊朗关于睦邻友好的毫无根据的说辞与其实际行动之间存在着尖锐的矛盾，包括其为袭击平民、基础设施和民用设施——其中包括机场、港口、石油设施、旅游景点、关键设施、发电站和居民楼——所作的辩解。阿联酋有3名武装部队成员遇难，另有6名平民丧生，来自29个不同国家的166人受伤，"他继续说道。

此外，他表示，这些野蛮攻击的影响已超出该地区范围，因为此类攻击的持续发生威胁到包括霍尔木兹海峡在内的主要水道航行安全，破坏了能源市场和全球供应链的稳定，并加剧了经济和社会压力，直接影响了全世界人民的安全权和发展权。

他补充表示，我们在联合国安全理事会见证通过了具有历史意义的第2817号决议，该决议以最强烈措辞谴责伊朗的恶劣袭击针对阿联酋、海湾阿拉伯国家合作委员会国，以及约旦哈希姆王国。该决议由136个联合国会员国共同发起，发出了一个明确而统一的信息：国际社会绝不容忍侵犯国家主权的行为，也不容忍蓄意针对平民和关键基础设施的袭击。”

此外，国际海事组织理事会通过的一项决议——该决议由超过115个成员国共同提案，为国际海事组织历史上共同提案国数量最多的一次——强烈谴责伊朗针对船只的威胁与攻击，以及其关闭霍尔木兹海峡的行为。

他强调说：“在这一背景下，我们今天呼吁人权理事会采取果断措施，谴责因伊朗对地区内被视为和平支柱和伙伴的国家发动非法攻击而侵犯人权行为。”

穆沙拉赫大使表示：“让我提醒任何阿联酋模式的敌人，我的国家自成立以来，一直建立在睦邻友好和搭建桥梁之上，由一种领导层的愿景所引导，该领导层相信体面生活、宽容、共存以及拒绝仇恨。这一模式还建立在前瞻性且成熟的经济战略之上，并通过建立可持续的国际伙伴关系实现对世界的开放，这些使阿联酋经济成为世界上领先且最具适应性的经济体之一。”

“最重要的是，我们的模式建立在不可动摇的基础之上，以及实现发展与繁荣的坚定不移的决心。我们重申，阿联酋保留其全部权利采取一切必要措施，以保护其主权、国家安全和领土主权，依据《联合国宪章》第51条，并确保其公民、居民——来自200个国籍——以及访客的安全与安保，基于其根据国际法享有的自卫权。”

他最后表示：“在这个平台上，我们强调，伊朗的恶劣袭击已经展示了我们机构的实力、我们国家体系的韧性、我们社会的团结，以及我们人民的决心。”