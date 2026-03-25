人权理事会一致通过一项联合国决议，谴责伊朗的袭击并强调其严重后果

阿通社日内瓦2026年3月25日电 联合国人权理事会协商一致通过一项具有历史意义的联合国决议，关注伊朗针对阿联酋、巴林王国、阿曼苏丹国、卡塔尔国、科威特国、沙特阿拉伯王国以及约旦哈希姆王国发动袭击所产生的人权影响。

该决议由100多个国家共同提案，体现了国际社会对这些行径予以谴责的明确共识。

决议强烈谴责使用导弹和无人机实施的袭击，认为其明显违反国际法，并对国际和平与安全构成严重威胁。

决议还谴责针对平民及民用基础设施的相关侵害行为，包括机场、港口、能源设施、海水淡化厂及居民区，并确认这些袭击针对的是未参与冲突的国家。

决议进一步强调，坚决反对任何旨在关闭、阻碍或干扰国际航运的行为或威胁，包括在霍尔木兹海峡和曼德海峡的相关行为，并认为此类行为对地区及国际安全与稳定构成直接威胁。

决议指出，事态升级对国际贸易、能源安全及全球供应链产生广泛影响，包括对人权享有造成的影响。

决议重申支持受影响国家的主权、领土完整和独立，并确认其依据《联合国宪章》第五十一条享有的固有自卫权。

该决议呼吁伊朗立即无条件停止一切袭击、威胁和挑衅行为，并全面履行其根据国际法承担的义务。

决议还呼吁伊朗就这些袭击造成的损害和损失，向所有受害者提供充分、有效且及时的赔偿。

此前，海湾合作委员会国家及约旦请求召开紧急辩论，该辩论于今日在日内瓦人权理事会举行，并最终通过了一项联合国决议，内容涉及伊朗对阿拉伯联合酋长国、巴林王国、阿曼苏丹国、卡塔尔国、科威特国、沙特阿拉伯王国以及约旦哈希姆王国实施的无端袭击所产生的人权影响。