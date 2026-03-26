迪拜商会与印度工业联合会商讨共同计划 以促进双边贸易与投资

阿通社迪拜2026年3月26日电 迪拜商会与印度工业联合会高级代表举行会议，旨在加强迪拜与印度之间的贸易和投资流动。会议期间，双方同意制定一项联合行动计划，以拓展多个优先领域的商业伙伴关系。

会议由迪拜商会迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·阿里·拉希德·卢塔和印度工业联合会总干事钱德拉吉特·班纳吉共同见证下，双方机构高级代表一同与会。与会各方围绕该行动计划的主要内容进行了讨论，目标是进一步加强贸易与投资合作。

卢塔表示，迪拜与印度之间长期且根基深厚的经济联系，为在战略领域创造新的高价值机遇奠定了坚实基础，也为建立富有成效的伙伴关系创造了有利条件，从而加快双边贸易和投资，并加强迪拜私营企业与印度同行企业之间的联系。

他补充说，我们始终致力于提供一体化支持，帮助印度企业充分受益于迪拜作为全球领先商业中心和区域及国际增长战略平台的优势。与此同时，我们还为印度投资者和企业家提供全面的服务和解决方案，支持其以迪拜为基地实现业务成功和扩张。

迪拜商会与印度工业联合会的合作重点是推动双边贸易与投资，尤其聚焦数字经济等面向未来的领域，特别是金融科技、医疗科技、健康科技和农业科技。合作还覆盖教育、农业和食品产品等领域。

去年4月，迪拜商会与印度工业联合会签署了一份谅解备忘录，旨在加强迪拜与印度之间的双边贸易和投资关系，并支持双方共同经济增长。

根据该协议，双方在多个关键领域建立了合作框架。在此框架下，迪拜商会通过有助于加快投资落地的战略服务，支持印度企业在迪拜酋长国设立并扩大业务布局。