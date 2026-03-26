科威特防空系统探测到六枚弹道导弹和一架敌对无人机

阿通社科威特2026年3月26日电 科威特国防部26日表示，过去24小时内，该国防空系统监测到6枚敌方弹道导弹进入领空。

科威特通讯社援引国防部发言人通报称，上述导弹均落在威胁区域之外，未构成任何危险。此外，一架敌方无人机已被成功拦截并摧毁。