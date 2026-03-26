海合会秘书长强调必须在解决地区危机的努力中纳入海湾国家

阿通社利雅得2026年3月26日电 海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·穆罕默德·布达维阁下今日强调，必须在任何旨在解决地区危机的对话或协议中纳入海合会成员国，以加强安全与稳定，并确保此类袭击不再重演。

在就伊朗袭击举行的媒体简报会上，布达维表示，在25天内，伊朗针对海合会国家发动的袭击总数超过5000枚弹道导弹和无人机，其中大部分已被拦截，但仍有部分击中民用目标，造成人员伤亡和财产损失。

他补充说，在此次战争期间发射的导弹中，有85%是针对海合会国家。

布达维指出，伊朗的袭击已在公民和居民中造成平民伤亡，并提到当日早些时候对阿布扎比发动的最新袭击，导致出现死亡和受伤情况。

他表示，这些袭击还对民用基础设施造成重大破坏，包括能源设施、海水淡化厂、酒店、政府机构、大使馆、住宅楼和机场，导致多个海合会国家机场的航空交通暂停。

他还表示，海合会国家的防空系统表现有效，并以高度专业的方式应对了袭击，减轻了其影响。然而，他强调，这并不降低袭击的严重性，也不能免除伊朗应承担的全部责任。

他指出，这些袭击对全球经济产生了影响。海合会国家每日生产1600万桶石油，占全球总产量的22%，并出口全球原油总出口量的27%，即每日1150万桶。

他补充说，海合会国家拥有全球33%的石油储量，约为5120亿桶，以及全球21%的天然气储量，总计44万亿立方米，同时每年生产4420亿立方米天然气，占全球总产量的10%。他强调，这些可观数据使海湾地区成为全球经济不可或缺的支柱。

他重申，海合会成员国的立场建立在国际合法性和国际法基础之上，并强调根据海合会联合防御协议，对任何一个成员国的攻击均视为对所有成员国的攻击。