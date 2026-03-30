阿联酋参加世贸组织第14届部长级会议

阿通社阿布扎比2026年3月30日电 阿联酋参加了在喀麦隆首都雅温得举行的世贸组织第14届部长级会议。

阿联酋代表团由外贸部副部长法赫德·卡尔卡维率领，成员包括外贸部、外交部、阿联酋中央银行以及阿联酋驻日内瓦世界贸易组织代表处的官员。

会议期间，卡尔卡维指出，限制性贸易措施导致全球经济分裂，削弱经济增长，并加剧通胀压力和失业率。阿联酋同时呼吁国际社会共同努力，维护国际贸易流动并增强全球经济韧性，以应对当前形势。

卡尔卡维表示，阿联酋参与本届部长级会议正值全球贸易体系面临深刻转型和前所未有挑战之际。随着贸易战和关税风险上升，以及商品流通障碍重新出现，阿联酋始终坚定致力于维护开放和基于规则的贸易体系所带来的利益。阿联酋参加此次会议体现了其作为国际贸易重要参与者的地位，以及推动支持贸易、反对保护主义措施共识的意愿。

卡尔卡维补充说，阿联酋对外开放并全面融入全球供应链，可为其他国家提供借鉴，特别是在该国贸易增长创纪录的背景下。2025年，阿联酋非石油对外贸易额达到3.8万亿迪拉姆（约1.03万亿美元），较2024年增长27%。这一增长得益于非石油出口大幅增加，以及全面经济伙伴关系协定计划的推动，该计划为阿联酋出口商提供了进入全球四分之一人口市场的便利通道。

在会议期间，阿联酋代表团与奥地利、巴哈马、新西兰、秘鲁、危地马拉等国家代表举行了一系列双边会谈。

部长级会议是世界贸易组织最高决策机构，汇集来自166个成员的贸易部长和高级官员。本届会议具有重要意义，这是继2015年在肯尼亚内罗毕举行的第10届会议之后，第二次由非洲国家主办，凸显了国际社会对非洲在多边贸易体系中作用日益增长的关注。