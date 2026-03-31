阿联酋总统会见卡塔尔埃米尔 讨论地区局势

阿通社阿布扎比2026年3月31日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日会见卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下，谢赫塔米姆正在对阿联酋进行友好访问。

双方在会见中就地区局势发展进行了讨论了该地区在持续军事升级中的事态发展及其对地区和国际安全与稳定的影响，以及对海事安全和全球经济的严重影响。

会见还涉及伊朗持续发动的恐怖袭击，这些袭击针对阿联酋、卡塔尔及地区其他国家，包括针对平民和民用基础设施的攻击，以及两国为维护其安全、主权、领土完整和人民安全所作的努力。

两国领导人还就双边友好关系以及加强各领域合作进行了探讨，以更好服务发展优先事项和共同利益，造福两国人民。

阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿布扎比副酋长兼国家安全顾问谢赫塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下，以及多名官员出席会见。

卡塔尔方面，随行代表团成员包括：卡塔尔国埃米尔私人代表谢赫·贾西姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下；卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼以及多名官员。

卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下已于当日早些时候抵达阿联酋，并在机场受到阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下及多位谢赫和官员的迎接。