海湾统计中心：教育部门快速增长 机构扩张与师生人数上升推动

阿通社马斯喀特2026年3月31日电 由海湾统计中心发布。报告显示，海合会国家教育部门实现快速增长，这一增长由教育机构的扩张以及学生和教师人数的增加所推动。

这反映出海合会国家对发展人力资本和提升教育质量的战略重视。

报告指出，2023/2024学年，海合会国家普通教育在校学生总数约为1090万，相比2018/2019学年的约1040万，过去五年年均增长率为0.8%。学生占海合会总人口的17.7%。

报告还指出，公立教育部门吸纳了大多数学生，约为760万，占总数的70.2%；私立教育部门约有330万学生。其中，私立教育年均增长率为4.8%，而同期公立教育学生人数则出现-0.6%的小幅下降。

在性别分布方面，女生占普通教育总人数的49.5%，约为540万，男生约为550万。在2018/2019至2023/2024期间，女生人数年均增长率为2.3%，高于男生的0.4%。

在教师队伍方面，2023/2024学年普通教育教师总数约为94.01万人，较2018/2019学年增加约16.9万人，年均增长率为4%。

学校教育，包括普通教育、成人教育和扫盲教育，占教师总数的最大比例，约为84.2万人，占89.6%；幼儿早期发展阶段教师约为9.81万人，占10.4%。

女性教师占教师队伍的63.8%，反映出女性在海合会教育体系中的作用不断增强。

在教育机构结构方面，报告指出，各级教育机构持续扩张，与教育需求增长和学生人数增加相一致。同时，高等教育体系和海外留学项目不断发展，有助于培养各领域的海合会人才。

报告确认，海合会国家在过去几十年中在教育指标方面取得显著进展，这得益于政府对教育基础设施的重大投资，以及实施旨在提升教育质量、促进创新并使教育成果与劳动力市场需求相衔接的战略。

海合会国家还致力于加强成员国之间的教育一体化，利用教育领域的数字化转型，发展课程体系和未来技能，以适应全球经济和技术变革，提升海合会教育体系的国际竞争力。