阿联酋经济和旅游部长：市场价格稳定 物资供应充足

阿通社阿布扎比2026年3月31日电 阿联酋经济和旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里阁下表示，在国家明智领导层的指导下，阿联酋正持续巩固其作为食品产业区域经济活动重要枢纽的地位。

他指出，阿联酋拥有以全球最佳实践、先进技术和灵活供应链为基础的综合基础设施，能够有效保障国内市场食品供应的可持续性和充足性。

上述表态是在部长对阿布扎比植物油公司进行实地考察期间作出的。该公司是阿联酋食品制造领域领先的国家企业之一。

本次访问旨在评估食品供应链的运行效率与应急准备水平，以及基本商品的战略库存，同时进一步加强公私部门之间的合作伙伴关系。

他表示，包括植物油生产在内的食品工业，是强化国家粮食安全体系的关键支柱，有助于促进经济与产业融合、提升本地生产能力并推动经济多元化。

他指出，本国食品制造企业依托先进生产技术并严格遵循食品安全与质量标准，不断拓展本地、区域及全球市场。在当前形势下，这些企业在保障供应链连续性和维护市场稳定方面发挥着关键作用，同时巩固阿联酋在全球粮食安全指数前十国家中的地位，并与“我们阿联酋2031”愿景保持一致。

他强调，阿联酋致力于维护市场稳定，并确保战略物资在区域和全球形势变化下仍能以充足且安全的数量供应。

他在接受阿联酋通讯社采访时表示，经济和旅游部持续监测市场动态，并致力于保持价格稳定，同时向公众保证，这一稳定态势将在未来一段时期持续。

他指出，阿联酋具备应对多种情景的高度准备能力，以确保基本商品持续供应不中断。经济和旅游部还计划于本周出台相关决策，以加强价格监测机制并提升市场透明度。

他强调，粮食安全是国家优先事项和“红线”，阿联酋长期战略致力于构建一个确保食品供应可持续的综合体系。

他还指出，阿联酋去年9月启动的经济集群已将食品产业置于优先发展位置，体现出该关键领域战略方向的清晰性。

经济与旅游部支援服务副部长助理巴德里亚·马伊多尔表示，全国零售网点基本商品供应充足。她指出，部门呼叫中心全年无休运作，自斋月开始以来，通过专业检查团队已处理约3000起咨询。

Ghitha控股公司首席执行官菲拉勒·阿明表示，此次访问体现了公私部门战略伙伴关系的深度，并凸显双方共同支持和加强国家粮食安全体系的承诺。

他指出，在当前地区及全球局势快速变化背景下，此次访问具有重要意义，强调构建更加灵活和可持续供应体系的必要性。集团将继续提升本地生产能力并采用先进技术，以确保基本食品产品的持续供应。

阿布扎比植物油公司在保障阿联酋粮食安全方面发挥着关键作用，通过确保基础产品供应和维持高效供应链，促进市场稳定。

在参观过程中，部长详细了解了工厂各生产环节，包括从全球市场接收原材料油、采用先进技术进行精炼加工，以及在严格质量控制体系下完成最终包装。

他还考察了工厂的运营能力，其年产能超过20万吨，储存能力超过4万吨，有效提升库存管理效率并保障区域和本地市场供应连续性。

该公司通过综合物流网络和现代供应链体系分销近17个食用油品牌，同时提供第三方生产和包装服务。

公司管理层还向部长介绍了其区域和国际扩展情况，其产品已进入海湾合作委员会国家、中东、亚洲、北非及非洲之角，服务零售、食品工业、酒店业、政府机构及国际组织等多个领域。

数据显示，2024年阿联酋食品贸易额达到1486亿迪拉姆，较2023年的1272亿迪拉姆增长16.8%，同时国家食品出口增长10.9%，达到242亿迪拉姆。