乌姆盖万有关部门处置碎片坠落事故 已致1人受伤

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乌姆盖万有关部门处置碎片坠落事故 已致1人受伤

阿通社乌姆盖万2026年4月1日电 乌姆盖万政府媒体办公室1日表示，当地有关部门已对一起事故作出响应。该事故发生在乌姆萨乌布工业区一处设施附近，系防空系统成功拦截无人机后坠落的碎片所致。

该办公室补充称，事故造成一名印度籍人员受伤。