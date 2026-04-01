苏尔坦·贾比尔：宽33公里的霍尔木兹海峡将全球繁荣与动荡分隔开来

阿通社阿布扎比2026年4月1日电 工业与先进技术部长、阿布扎比国家石油公司董事总经理兼集团首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士强调，霍尔木兹海峡航运当前所面临的局势，其宽度仅33公里，并非一个有限的区域问题，而是一项影响全球经济稳定的重大问题。

他指出，伊朗在这一关键通道的干预构成不可接受的经济压力，国际社会不能对此忽视。

他补充说，亚洲经济体是首批受到影响的，表现为工作时间减少、燃料消耗管控、航班数量减少以及能源使用限制，而如今，这一影响正向西延伸至欧洲，导致食品和能源价格上涨，从而加剧消费者通胀压力。

他强调，霍尔木兹海峡的任何中断不仅影响石油供应，还将影响数十亿人的日常生活，包括食品成本、机票价格、能源账单以及药品价格。

他表示，全球约20%的能源流量通过该海峡，此外，约50%的全球硫供应以及约30%的液化石油气也通过该通道运输。

他指出，当供应顺畅通过霍尔木兹海峡时，经济活动加速、市场增长；而当供应中断时，所有人都将付出代价。

贾比尔博士强调，当前国际社会有责任采取果断的集体行动，以确保航行自由并维护全球经济稳定。

他指出，遵守联合国安理会第2817号决议的重要性，以确保霍尔木兹海峡通行安全。