安全理事会重申对海湾合作委员会主权、独立和领土完整的承诺

阿通社纽约2026年4月2日电 联合国安理会今日重申其对海湾合作委员会成员国主权、独立、领土完整及区域安全的坚定承诺，并赞扬其在支持国际和平与安全方面所发挥的作用。

上述表态体现在安理会发布的一项主席声明中，该声明是在纽约联合国总部举行的一次高级别特别通报会期间发布的。会议由巴林外交大臣阿卜杜勒·拉蒂夫·扎耶尼博士主持。

安理会赞扬海合会在区域及国际稳定方面的贡献，并强调其在调解、预防性外交以及提供技术与资金支持方面所作的努力。同时肯定其在维和行动中的重要作用及参与联合国人道主义活动与相关努力。

该声明强调加强联合国与海合会在维护国际和平与安全方面合作的重要性。声明进一步强调有必要通过加强定期对话以及强化协调机制和信息交流，来发展制度性合作，尤其是在冲突预防、促成和平、反恐以及人道主义响应领域。

在此背景下，安理会呼吁联合国秘书长在其提交给安理会及联合国大会的下一份报告中纳入关于加强这种合作的务实建议。

声明鼓励继续开展联合努力，以应对共同关切的挑战，包括海上安全、粮食安全以及水安全。声明还呼吁推动妇女和青年参与和平与安全工作，以符合安理会相关决议。

此外，声明指出区域组织在应对当前挑战中的关键作用，并强调根据《联合国宪章》第八章建立安理会与这些组织之间有效伙伴关系的必要性。安理会同时重申其在维护国际和平与安全方面的首要责任。

在会议开始时，安理会成员听取了来自联合国中东、亚洲及太平洋事务助理秘书长穆罕默德·哈立德·希阿里以及海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·穆罕默德·布达维的通报，内容涉及双方合作以及当前共同面临的挑战。