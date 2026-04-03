阿联酋参加关于霍尔木兹海峡的外长视频会议

阿通社伦敦2026年4月3日电 国际合作事务国务部长莉姆·宾特·易卜拉欣·哈希米阁下参加了一场关于霍尔木兹海峡的外交部长视频会议，该会议由英国外交大臣伊薇特·库珀主持。

哈希米强调当前地区局势的严重性，指出自2月28日以来，阿联酋遭受了来自伊朗的恐怖且无端袭击，包括超过2500枚弹道导弹和巡航导弹，以及无人机袭击。这些袭击主要针对民用基础设施，尽管阿联酋不是战争当事方，且在过去几个月已作出广泛努力以防止局势升级。

她重申，伊朗在阿拉伯湾和霍尔木兹海峡对商船的无端袭击构成经济战争和海盗行为，并严重违反各国主权和领土完整。此外，这些袭击对关键航道带来了严重的经济、人道和环境风险。阿联酋强调，任何关闭或阻碍航行，或将该海峡作为经济胁迫工具的行为都是完全不可接受的，缺乏法律依据，并对国际航行自由、海员安全、全球经济以及能源安全构成直接威胁。

哈希米警告，霍尔木兹海峡航行受阻已导致船只通行量下降，对全球能源市场、海运运输行业以及国际供应链构成严重风险。她强调，霍尔木兹海峡是全球最重要的战略海上通道之一，大量商品和基本物资经此通行。海湾地区供应约25%的天然气、20%的全球石油，以及70%的全球石化产品需求。此外，全球33%的化肥由海湾国家出口。因此，任何对该海峡的威胁或供应中断都会直接危及全球粮食安全，尤其是在全球数百万人面临粮食短缺风险上升的背景下。

她强调，航行中断的后果不仅限于发展中国家和脆弱国家。许多发达国家依赖通过该海峡运输的关键物资，这使整个世界面临风险。

哈希米重申，阿联酋支持维护航行自由的国际努力，包括联合国安理会第2817号决议以及国际海事组织理事会的决定。

在此方面，她欢迎巴林王国向联合国安理会提交的决议草案，并指出阿联酋强烈支持这一旨在加强霍尔木兹海峡海上安全的倡议。

她进一步强调，霍尔木兹海峡是国际水道，不应受到任何单一国家施加的单方面限制或条件。哈希米强调，阿联酋要求伊朗立即停止其恐怖且残暴的威胁与袭击，遵守国际法义务，尊重航行自由，并确保商船的安全通行。

她强调，需要达成一个决定性且全面的结果，以应对伊朗全方位威胁，包括核能力、导弹、无人机、恐怖代理以及对国际海道的封锁。