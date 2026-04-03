防空拦截后碎片落入阿贾班地区 12人受伤

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防空拦截后碎片落入阿贾班地区 12人受伤

阿通社阿布扎比2026年4月3日电 据阿布扎比媒体办公室消息，在防空系统成功拦截后，阿吉班地区发生碎片坠落事件，共造成12人受伤。其中，7名尼泊尔籍人员受伤含1人重伤，另有5名印度籍人员受轻至中度伤。