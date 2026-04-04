阿联酋总统会见刚果民主共和国总统

阿通社阿布扎比2026年4月4日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见正在对阿联酋进行工作访问的刚果民主共和国总统费利克斯·齐塞克迪。

会见期间，双方就双边合作进行了讨论，重点聚焦经济和发展领域，并探讨在两国全面经济伙伴关系协定框架下，推进关系发展的机遇，以更好服务各自发展优先事项和共同利益，造福两国人民。

双方还就中东局势及其对地区和国际安全与稳定的严重影响进行了讨论。齐塞克迪重申谴责持续发生的针对阿联酋及地区其他国家平民和民用基础设施的伊朗恐怖侵略，指出此类行为违反国家主权及国际法和国际规范，并破坏地区和平与安全。

齐塞克迪还表示，刚果民主共和国坚定支持阿联酋为维护国家安全、稳定以及领土完整、保障人民安全所采取的一切措施。

总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；宽容与共存部长谢赫纳哈扬·本·穆巴拉克·阿勒纳哈扬阁下；总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下；以及谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬等多位部长和官员出席会见。

齐塞克迪此前已抵达阿联酋，并在机场由国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·本·穆巴拉克·阿勒纳哈扬迎接。