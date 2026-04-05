约旦谴责针对阿联酋驻大马士革大使馆的袭击

阿通社安曼2026年4月5日电 约旦哈希姆王国谴责针对阿联酋驻叙利亚大马士革使馆及其使团团长官邸的袭击。

佩特拉通讯社援引约旦外交与侨务部发言人福阿德·马贾利的话表示，应根据国际法和1961年《维也纳公约，确保为外交人员及外交机构提供充分保护。