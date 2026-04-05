约旦谴责针对阿联酋驻大马士革大使馆的袭击

\u963F\u901A\u793E\u5B89\u66FC2026\u5E744\u67085\u65E5\u7535 \u7EA6\u65E6\u54C8\u5E0C\u59C6\u738B\u56FD\u8C34\u8D23\u9488\u5BF9\u963F\u8054\u914B\u9A7B\u53D9\u5229\u4E9A\u5927\u9A6C\u58EB\u9769\u4F7F\u9986\u53CA\u5176\u4F7F\u56E2\u56E2\u957F\u5B98\u90B8\u7684\u88AD\u51FB\u3002\u4F69\u7279\u62C9\u901A\u8BAF\u793E\u63F4\u5F15\u7EA6\u65E6\u5916\u4EA4\u4E0E\u4FA8\u52A1\u90E8\u53D1\u8A00\u4EBA\u798F\u963F\u5FB7\u00B7\u9A6C\u8D3E\u5229\u7684\u8BDD\u8868\u793A\uFF0C\u5E94\u6839\u636E\u56FD\u9645\u6CD5\u548C1961\u5E74\u300A\u7EF4\u4E5F\u7EB3\u516C\u7EA6\uFF0C\u786E\u4FDD\u4E3A\u5916\u4EA4\u4EBA\u5458\u53CA\u5916\u4EA4\u673A\u6784\u63D0\u4F9B\u5145\u5206\u4FDD\u62A4\u3002