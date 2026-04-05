“欧佩克+”自5月起将产量调整20.6万桶

阿通社维也纳2026年4月5日电 “欧佩克+”的八个国家，即阿联酋、沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼苏丹国，宣布对石油生产水平进行调整，并重申其共同承诺支持全球石油市场稳定。

该声明是在今日举行的一次虚拟会议之后发布的，该会议旨在审议全球市场状况及未来前景，属于对2023年4月和11月此前宣布的额外自愿调整的持续监测的一部分。

根据其维护市场稳定的集体承诺，参与国家决定实施每日20.6万桶的产量调整，该调整属于2023年4月宣布的每日165万桶额外自愿调整框架内。该调整将自2026年5月起生效。

这些国家表示，根据不断变化的形势，每日165万桶的总量可以逐步部分或全部回归市场，并指出他们将继续密切监测并评估市场发展。

各国强调采取审慎方式并保持完全灵活性的重要性，包括在增加、暂停或逆转逐步取消自愿减产方面的选择，其中包括逆转2023年11月宣布的每日220万桶自愿减产的可能性。

这八个国家指出，该措施为加快对超额生产的补偿提供了机会，并重申其对全面遵守合作宣言的集体承诺，包括由联合部长级监督委员会监督的额外自愿调整。

各国还确认将全面补偿自2024年1月以来的任何超额生产的意向。

这些国家重申保护国际海上航道的重要性，以确保能源供应不间断，正如第65次联合部长级监督委员会会议所强调的那样。

各国对针对能源基础设施的袭击表示关切，并指出将受损资产恢复至完全生产能力需要大量时间和成本，这将影响供应可用性。

这些国家强调，任何破坏能源供应安全的行为——无论是通过攻击基础设施还是干扰海上航道——都会导致市场波动加剧，并削弱在合作宣言框架下支持市场稳定的集体努力，从而影响生产者、消费者及全球经济。

各国还赞扬部分参与国家为确保供应连续性所采取的举措，特别是通过替代出口路线，这些举措有助于减少市场波动。

这八个国家宣布，将每月举行会议审议市场状况、合规情况及补偿进展，下一次会议定于2026年5月3日举行。