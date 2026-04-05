最新世贸组织数据显示，阿联酋跻身全球十大出口国

阿通社阿布扎比2026年4月5日电 据世界贸易组织《世界贸易展望与统计》报告的最新数据，阿联酋首次跻身全球十大出口国之列。这一成就反映了阿联酋作为国际供应链重要枢纽的地位，以及其对全球经济更广泛增长贡献的不断提升。

世界贸易组织报告指出，阿联酋货物和服务贸易在近年来显著增长，从2021年的9490亿美元（3.5万亿迪拉姆）增加至2025年的1.637万亿美元（6.014万亿迪拉姆）。

阿联酋货物贸易额达到1.33万亿美元（4.9万亿迪拉姆），其中出口占其与全球货物贸易总额的53%。与此同时，服务贸易总额为1.14万亿迪拉姆，其中61.4%为面向全球市场的服务出口。

由此，2025年实现贸易顺差5841亿迪拉姆，而2024年为4923亿迪拉姆，同比增长19%。这些数据反映了阿联酋在全球贸易中的重要作用，2025年其货物出口位居世界第9位，货物进口位居第13位。

报告还强调了其所称的阿联酋服务对外贸易的显著增长，该规模在2025年达到1.14万亿迪拉姆——首次突破1万亿迪拉姆大关。这反映了阿联酋积极推进的经济和贸易政策，这些政策使国家向世界开放，使阿联酋成为在领导力、竞争力和开放性方面的典范。

阿联酋在全球货物出口中的占比为3.3%，而货物进口占全球总量的2.8%。在服务领域，阿联酋占全球服务出口的2%，占全球服务进口的1.4%。在快速增长的数字服务领域，阿联酋以330亿美元（1211.9亿迪拉姆）的出口额位居全球第25位，占全球数字服务出口的0.6%。该重要领域占阿联酋对外服务出口总额的17%。

自2014年以来，阿联酋一直保持其区域领先地位，在中东和非洲国家中对外贸易排名第一。

外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士表示：“阿联酋货物出口首次跻身全球前十，体现了我国的竞争力，也反映了世界对我国经济的信心。尽管当前面临地缘政治挑战，我们仍决心在此基础上继续推进，并巩固我们在全球贸易版图中的地位。”

泽尤迪博士补充表示，阿联酋经济的实力与多元化是这一成功的基础。他指出，包括金融服务、物流、酒店业、信息技术和运输在内的服务业部门实现了9%至14%的增长率，凸显了国家经济能够跟上全球变化步伐并克服当前影响该地区的地缘政治挑战的能力。

泽尤迪表示，阿联酋将通过全面经济伙伴关系协定（CEPA）计划继续扩大其贸易伙伴网络。这使阿联酋出口商、企业和工厂能够无障碍进入新市场，并提升国家产品的全球竞争力。

他指出，阿联酋继续致力于完善其立法和监管框架，并部署现代技术以提高供应链效率。

泽尤迪还重申，阿联酋致力于坚持国际合作原则，促进货物、服务和资本的自由流动，并呼吁对世界贸易组织进行改革，以跟上全球经济快速变化的步伐，并确保所有国家能够参与一个公平和透明的体系。

泽尤迪最后强调，阿联酋习惯于将挑战转化为机遇，并决心推进其增长与发展愿景。他强调，阿联酋将继续实施以可持续性和创新为优先的开放型经济政策，以建设多元化经济。正如近期所证明的那样，阿联酋的对外贸易将展现其韧性，并继续保持上升势头。

世界贸易组织报告指出了全球贸易面临的挑战，特别是由于中东地区地缘政治紧张局势和能源价格上涨，预计2026年增长将放缓。报告预计，货物贸易增长将从2025年的4.6%放缓至2026年的1.9%，并预计在2027年回升至2.6%。

报告预计，服务贸易增长将在2026年放缓至4.8%，随后在2027年加快至5.1%。报告指出，如果能源价格继续上涨，2026年货物贸易增长可能放缓至1.4%，服务贸易增长可能放缓至4.1%。