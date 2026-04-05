在意大利海岸外救起32名移民 另有71人失踪

阿通社罗马2026年4月6日电 两艘船只在意大利海岸附近救起32名移民，并从一艘在复活节假期期间试图从利比亚横渡地中海前往欧洲的船只中打捞出两具遗体。

媒体援引幸存者的话称，另有71人在海上失踪，并指出其船只当时载有105名乘客。