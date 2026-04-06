阿联酋总统会见科威特外交大臣

阿通社阿布扎比2026年4月6日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见了科威特外交大臣谢赫贾拉赫·贾比尔·艾哈迈德·萨巴赫阁下。

会见期间，科威特外交大臣向阿联酋总统殿下转达了科威特国埃米尔谢赫米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫殿下的问候，并祝愿阿联酋持续安全与繁荣。总统殿下则请其转达对科威特埃米尔殿下的问候，并祝愿在其领导下科威特及其人民实现进一步发展与繁荣。

阿联酋总统殿下与科威特外交大臣讨论了阿联酋与科威特之间的兄弟关系，以及以服务双方共同利益并造福两国人民的方式进一步加强合作的途径。

会见还讨论了地区局势发展及其对地区和国际安全与稳定的严重影响，背景是伊朗持续针对阿联酋、科威特及地区其他国家的恐怖袭击，包括针对平民和民用基础设施的袭击。双方讨论了阿联酋和科威特为维护其安全、主权、领土完整以及其人民安全所作的努力。

副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下；以及多位部长和官员出席会见。

在访问结束时，谢赫贾拉赫·贾比尔·艾哈迈德·萨巴赫阁下离开阿联酋，在机场为其送行的有谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下及多名官员。