卡塔尔防部宣布拦截由伊朗发射的无人机攻击

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卡塔尔防部宣布拦截由伊朗发射的无人机攻击

阿通社多哈2026年4月6日电 卡塔尔国防部6日宣布，卡塔尔国于星期一遭到一次由多架自伊朗发射的无人机实施的攻击。该声明由卡塔尔通讯社报道，声明称，卡塔尔武装部队已成功拦截并消除所有来袭无人机。