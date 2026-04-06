2025年阿布扎比接待2660万名访客 酒店收入增长19.5%

阿通社阿布扎比2026年4月6日电 据阿布扎比文化与旅游局数据，阿布扎比在2025年接待游客达到2660万人次，创下新纪录，从而加强其作为全球文化之都和首选旅游目的地的地位，该情况由其国际吸引力的增长以及游客数量的增加所推动，并有助于实现长期可持续的经济影响。

该局巩固其作为该酋长国文化与旅游领域主要推动者的作用，并实现了有形影响，从而支持实现其长期文化愿景，并在2025年文化与旅游两个领域实现最强表现，其中酒店收入同比增长19.5%，达到91亿迪拉姆，同时会议、奖励旅游、会议及展览活动参与人数增长40%，达到220万人次，文化和娱乐活动参与人数增长20%，达到420万人次。

这一双重增长基于文化吸引力的增强，该吸引力在全年吸引超过860万名访客前往该酋长国的文化场所和图书馆，而艾赫森宫殿的访客数量较上一年增长22%。

阿布扎比文化与旅游局副局长苏欧德·侯斯尼表示，文化和旅游两个领域日益增强的势头反映了阿布扎比在巩固其作为全球领先目的地地位方面所采取路径的稳健性，该路径提供符合全球标准的优质体验，同时提升公民和居民的生活质量，对标志性地标开发的持续投资以及萨迪亚特文化区的快速扩展构成该酋长国所推进全面转型进程中的关键支柱，同时阿布扎比文化与旅游局2025年的成果体现了其愿景的清晰性及努力的协同一致，以巩固阿布扎比在文化和旅游领域作为全球领先首选目的地的地位，并体现其适应能力、创新能力以及实现可持续增长的能力。

在同一背景下，该酋长国接待590万名酒店住客，这表明其在实现“阿布扎比旅游战略2030”目标方面取得明显进展，同时来自主要市场的国际游客数量增长10%，其中印度市场同比增长22%，这些年度结果反映出文化在直接推动旅游增长方面所发挥的作用。

2025年构成阿布扎比文化与旅游局所组织的文化与娱乐活动以及会奖旅游领域发展的关键节点，这些活动在参与人数方面均实现两位数增长，总体而言，该局组织了创纪录的252项文化和娱乐活动，共吸引超过420万名访客，同比增长20%，其中最为突出的活动之一是阿联酋国母节庆典，该活动在阿布扎比、艾因和达夫拉地区举行，吸引252,988名访客。

其他大型活动包括在扎耶德体育城举行的Coldplay乐队四场满座演唱会（193,470名参与者）、阿布扎比T10板球赛事（约100,000名参与者），以及“利瓦村”活动（超过159,000名参与者），该活动为利瓦国际节的核心组成部分。

大众文化与遗产类节庆活动，包括艾赫森节、传统手工艺节和海洋遗产节，共接待超过608,000名访客。

会议、奖励旅游、会议及展览行业实现更强增长，活动数量增长37%至6,600项，吸引220万名参会代表，同比增长40%。IDEX/NAVDEX（约206,000名参与者）、“阿联酋制造”（约122,000名参与者）、阿布扎比可持续发展周（约50,000名参与者）以及首届“Bridge”峰会（约39,000名参与者）等大型活动构成主要推动因素。阿布扎比会议与展览局“阿布扎比机遇”项目支持175项活动，吸引464,000名参会代表，同比增长28%。

阿布扎比文化与旅游局继续推进其在保护文化遗产、促进创造力以及构建反映该酋长国身份与愿景的文化联系方面的作用。

阿布扎比卢浮宫继续保持其作为阿布扎比文化与旅游局下属访问量最高的文化场所之一的地位，接待访客140万人次。艾赫森宫殿表现强劲，接待超过843,000名访客，同比增长22%。

访客数量的增加得益于在阿布扎比文化场所实施的115项项目，这些项目涵盖遗产、表演艺术、教育、青年与家庭参与以及社区倡议，从而强化文化既作为吸引访客的驱动因素，又作为社区支柱的作用。该酋长国各地的图书馆继续加强可及性和参与度，在促进知识、创造力及终身学习方面发挥关键作用。

在阿布扎比三大区域范围内，启用超过20个文化场所和图书馆，从而发展形成包括博物馆、历史与考古遗址、艺术中心及文化目的地在内的多元网络。战略性节点包括成功重新开放阿尔马克塔博物馆，该馆展示阿布扎比岛的保护与发展历程，以及艾因博物馆，该馆讲述阿联酋的历史；同时还包括阿布扎比自然历史博物馆的开放，该馆呈现138亿年的自然历史，以及扎耶德国家博物馆，即阿联酋国家博物馆，叙述土地及其人民的历史。

2025年，阿布扎比接待590万名酒店住客（同比增长2.2%），另有338,000名住客入住度假屋及豪华露营地。该成果得到国际访客数量同比增长10%的支持，其中主要目标市场包括印度、俄罗斯和英国。这使该酋长国入住率提高3个百分点至81%。

该需求直接转化为该行业的强劲财务表现。酒店收入同比增长19.5%，同时平均每日房价（ADR）增长19%，每间可用客房收入（RevPAR）增长23%。2025年，各类住宿的平均停留时间（ALOS）达到2.9晚，同比增长3%，主要市场增长2%，部分原因在于中国访客停留时间显著增长13%。与此同时，酒店占访客住宿总量的92%，度假屋及豪华露营地占8%。

主要客源市场推动国际访客数量增长10%。印度以436,124名酒店住客位居首位（占总数13%），较2024年增长22%，该增长得益于航空联通的扩展，包括IndiGo新增三条航线及印度航空快运新增一条航线。按数量计算，其他主要市场包括俄罗斯（257,200名住客）、英国（250,906名住客）、中国（248,494名住客）以及沙特阿拉伯（200,652名住客）。

在全球层面，入境座位运力全年增长11%，载客率提高2个百分点至89%，表明需求随着供给增加而实现强劲扩展。来自俄罗斯（4.3晚）、英国（4.2晚）、德国（4.1晚）及意大利（3.4晚）的访客在主要市场中录得最长平均停留时间，表明其对该酋长国各类产品的参与程度更为深入。

艾因地区和达夫拉地区表现出显著增长势头，受益于区域和国际营销力度的提升。艾因地区接待473,100名住客，同比增长9%，酒店入住率增长9%，主要由休闲旅游推动。达夫拉地区接待147,900名住客，同比增长3%，酒店入住率大幅增长19%，同样由休闲旅游推动。针对达夫拉地区的专项战略计划于2026年推出。

这些成果凸显阿布扎比朝着“旅游战略2030”目标推进的强劲路径，该战略作为一项雄心勃勃的蓝图，标志着该酋长国旅游与旅行领域进入扩展与战略发展新阶段。