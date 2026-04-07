有关部门对针对沙迦中部地区“Thuraya”行政大楼的弹道导弹袭击作出响应

阿通社阿布扎比2026年4月7日电 沙迦酋长国有关部门正在处理一起发生于周二的事件，该事件涉及一枚来自伊朗的弹道导弹袭击位于中部地区的Thuraya电信公司一栋行政大楼。

两名巴基斯坦籍人员遭受中度伤势，并已被转送至医院接受治疗。